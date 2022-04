Je recherche un emploi d'aide a la personne sur Hirson, sérieuse, dynamique, motivée et ayant l’esprit d’équipe, j’ai pu vérifier durant mon CES d'1 an, ma motivation face à ce métier. De plus j’aime le contact avec les personnes et les aider dans leurs taches quotidiennes. Enfin, je rajouterais que je suis d’un naturel discret, ce qui me permet de respecter la confidentialité des patients