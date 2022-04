Catherine JAGU

Mettre à la portée de tous les nouvelles réglementations qui se développent autour de l'environnement et de la responsabilité sociale/sociétale d'entreprise

Faire connaître les outils disponibles et organiser le partage des savoirs au sein d'une industrie elle-même au coeur des enjeux de l'énergie durable

Créer un partenariat véritable avec les parties prenantes de la filière électrique dans un environnement industriel, international et multiculturel

.... c'est tout cela un délégué développement durable



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

International

Qualité

Responsabilité sociale d'entreprise