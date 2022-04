VINGT ANS D'EXPERIENCE TERRAIN, MANAGERIALE ET NEGOCIATIONS GRANDS COMPTES

CONNAISSANCE DU DISCOUNT,GSB,GSA,GSS

PASSIONNEE DE DECO ET DE TEXTLE



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Enterprise Resource Planning

Analyser les besoins et définir les objectifs

Négociation commerciale

Management

Gestion des compétences