Catherine JARASSIER

Centre Multi-activités pour les enfants âgés de 10 mois à 12 ans.

Enseignement de disciplines sportives pour la petite enfance basées sur l'éveil moteur et cognitif.

Une équipe de 2 animatrices diplômées se charge d'enseigner la Babygym , l'initiation aux activités sportives et gymniques mais aussi 1 animatrice Zumba et Yoga . Des cours d'éveil musical pédagogie PS,MS,GS maternelle s'articulent autour d'ateliers ludiques avec fabrications d'instruments. pour les mamans des ateliers de touché-massage bébé et portage bébé sont également proposés en privé ou en groupe.

durant les vacances scolaires le centre devient "centre aéré" a la demi, ou journée complète voir semaine entière

Nous accueillons les enfants au 14/18 rue de l'église 78800 houilles. tel:0139574988