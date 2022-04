Bonjour,



Comédienne voix off depuis 20 ans, j'aime prêter ma voix aux documentaires, audio guides, web vidéos, films institutionnels....En écoutant les différents sons sur mon site internetArray, vous entendrez une voix qui s'adapte aux choix des réalisateurs....



Comédienne de doublage, vous avez pu m'entendre dans des petits rôles dans Harry Potter, Le Royaume du Ga Hoole, Here after, J.Edgar... et dernièrement dans la série Extant sur M6



Comédienne d'impro, je participe à de nombreux ateliers pour enrichir mon jeu : Impro Academy, Work shop avec Caspar Schjelbred , Ira Seidenstein, Mark Jane et je fais parti des Martin's, un groupe d'impro qui présente des histoires d'une dizaine de minutes.



j'aime privilégier la rencontre et l'échange, j'espère qu'il en est de même pour vous, alors entendons nous prochainement !



à bientôt !



catherine JEANNERET



https://www.facebook.com/catherinejeanneret.voix



http://youtu.be/WxHNVVyQNb4











Mes compétences :

Elearning

VOIX OFF

DOUBLAGE

VOICEOVER