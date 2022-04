Catherine JOBERT

Activités actuelles:

Psychanalyste à Toulouse, en cabinet privé, depuis 2004 et Psychologue pour le personnel au service de santé au travail de l'institut universitaire de cancérologie de Toulouse, depuis 2008 à Temps partiel.



Précédemment:

Psychologue du personnel (2008 – 2012) (Temps partiel) Service de Santé au Travail de Université Toulouse Le Mirail



Psychologue (1995 – 2013)

Association HYPOTHESES, 49 Bis chemin des combes, 31140 Launaguet ; (Temps partiel):



~ Accompagnement et suivi psychologique des personnes en situation de crises professionnelles, personnelles et sociales. Entretiens individuels.



~ Animation de Groupe Balint pour des médecins, soignants, ou travailleurs sociaux

~ Groupe d’élaboration des pratiques et postures professionnelles

~ Groupe de paroles pour les professionnels en situation de travail à risques



Références :

 Secteur sanitaire :

Unité de Soins Palliatifs, Polyclinique Montréal Carcassonne (2006-2013)

Équipe Mobile de Soutien ROADS Carcassonne (2006-2013)

Groupe Balint de Médecins généralistes, Toulouse (2004-2006)

Groupe de paroles, Service de pathologies professionnelles CHU PURPAN (2006-2007) CAMSP Montauban (2004 - 2005)

CHU de POITIERS - Service social (2003)



 Secteur sanitaire et social :

Foyer d’hébergement de La Clare ADAPEI 82 (2005-2007)

Club de prévention d’Empalot (2003-2007)

Amicale du nid (2001- 2002 et 2007)

Foyer d’hébergement et de réinsertion sociale FAGES (2006)

C.A.T., FOYER, M.A.S., I.M.E, de l’ADAPEI Tarn et Garonne (1996-2004)

CCPS Tziganes et Migrants (2004)

Maison d’enfants d’Hagetmau (2001)

Centre d’accueil d’urgence Antipoul (2000)

FASSAD Agen (1999 – 2000)

Centre d’accueil d’urgence du pont vieux (1999)

CHRS Bonnefoy (1998- 1999)



Activités de formation (1995 – 2008):



1. Chargée d’enseignement à l’Université Toulouse Le Mirail

 Formation des psychologues sur « l’animation de groupe » et le « groupe Balint » – MASTER 2 de Psychopathologie clinique

 DEIS Service de la Formation Continue, Département Ingénierie Sociale.

2. Formation des médecins du travail sur l’analyse psychosociologique des situations de travail. Service de pathologies professionnelles du CHU Purpan.

3. Responsable des formations tutorales - IRFSS Croix Rouge.