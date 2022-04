Catherine JOLIVET

Educatrice sportive depuis 12 ans dans différents clubs de remise en forme, depuis 2 ans en associations sportives et entreprise.

Je travaille en collaboration avec les campings français pour l'animation.



Mon objectif est orienté vers le sport-santé. Sensibiliser les personnes à pratiquer une activité sportive pour leur bien-être physique et mental.











Mes compétences :

Bon relationnel et qualité d'écoute