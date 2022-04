Catherine JOLLIET

16 ans d'expérience sur le poste de responsable marketing communication dans le secteur de l'informatique et plus particulierement CRM, Business Intelligence et Data Mining :

- Construction et gestion de budgets, pilotage des plannings,réalisation des reportings

- Création et planning d'événements marketing (Petits déjeuners prospects, clients, partenaires - Conférences - Salons - Séminaires clients - Soirées VIP...)

- Développement et suivi de Users Clubs

- Création et animation de site web (Rédaction de contenus, mise en ligne, suivi...)

- Gestion de référencement

- Organisation de campagnes d’emailing

- Création de Customers Stories : Interview clients, rédaction.

- Réalisation et mise en oeuvre de supports et d'outils de communication (plaquettes produits et société, catalogues ...).

- Détection de leads : ciblage, choix des prestataires, suivi.

- Communication Interne

- Gestion et développement des Relations Presse