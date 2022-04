Catherine JONCOUR

Je mène deux carrières en parallèle, de journaliste et de conseil éditorial. Avec la même rigueur et le même enthousiasme dans les deux cas, avec toujours le souci de traduire la pensée de mon interlocuteur sans la trahir.

Quiconque a besoin ou envie d’écrire peut faire appel à mes services, en toute confidentialité. Je suis membre de l'association Mots sur mesure et signataire de sa charte.



Entreprises et collectivités :

J'assure la conception-rédaction de tous vos textes et documents :

- Brochures, dépliants, flyers, mailings, rapports…

- Dossiers et communiqués de presse

- Discours

- Contenus de sites web

- Journaux d’entreprise

- Livres d’entreprise

Je vous aide à optimiser votre communication écrite :

- Relecture de vos textes : correction, révision…

- Mise en page (PAO) de rapports, articles, présentations…

Je forme vos collaborateurs à l'écriture : e-mails, écrits professionnels, coaching en orthographe

J'accompagne vos événements :

- Rédaction de discours

- Montage de dossiers de presse

- Conception d’invitations, programmes…



Particuliers :

A chaque moment de la vie, je suis à vos côtés pour rédiger votre correspondance, le discours de votre mariage, l’histoire de votre famille, de votre village ou de votre entreprise…

Et si vous écrivez vous-même, je suis là pour vous conseiller, corriger et rewriter vos documents, du mémoire au roman.



Mes compétences :

Correction

Rédaction

Journalisme

Biographie