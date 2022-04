Catherine JOUEN

Je suis une personne dynamique , autonome, ayant l'esprit d'équipe. J'aime le contact avec les gens. Je suis curieuse et aime enrichir mes connaissances et mes compétences.



Mes compétences :

Etablissement de budgets prévisionnels

Gestion des appels et mails

Arrêté des comptes

Rédaction de courriers

Suivi fournisseurs

Facturation

Gestion des litiges

Relance client

Rapprochement bancaire