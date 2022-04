Catherine JUAN

Après plus de 20 ans dans la communication, dans des secteurs d'activité très variés, et après l'exercice d'un mandat d'élue locale pendant 6 ans et demi, j'exerce depuis 3 ans le métier passionnant d'enseignante.J'enseigne la gestion administration et l'économie droit à des élèves de bac professionnel Gestion Administration, au sein du lycée privé Françoise Cabrini.



Spécialisations : Edition, stratégie, site Internet, événementiel, RSE

Marketing : stratégie, positionnement, étude de marché.

Formation : initiation au développement durable, communication, marketing, administration, gestion, économie droit.



