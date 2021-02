Catherine JULIEN

Après un DESS en GRH, j'évolue pendant 10 années au sein d'un grand groupe pharmaceutique mondial en tant que déléguée médicale, puis chargée du recrutement des commerciaux et cadres du Siège avant d'être nommée responsable du recrutement et de la mobilité interne. Consultante en ressources humaines depuis 2003, j'interviens en recrutement, gestion, évaluation et valorisation des compétences.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Recrutement

Santé

Gestion des talents

Santé publique

market access

Business development

Assessment Centers

évaluation