Catherine KAKAPEN FOWE

Je suis une jeune camerounaise agée de 33 ans à la recherche d'emploi, jai un Bacc G3 et une attestation de fin de formation en secretariat et infographie 2D,jai travaillé comme commerciale àa la société URTID, gérante d'une boutique Orange, et actuellement je secretaire dans une société de transit à logpom.

capable d'exercer n'importe quelle fonction, ma préférence c'est de travailler à un poste de secretaire dans une société de transit car je maitrise parfaitement la facturation et la redaction des différents courriers.



cathy