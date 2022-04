Catherine KARAM

Fondatrice de l'agence de design ROUGE COBALT , je suis passionnée par le design et l'architecture.

J'ai créer mon agence pour innover et apporter de nouveaux concepts sur le retail et les espaces enfants. Mon parcours : l'innovation à travers un parcours client , stimuler les sens, créer des espaces et des objets pour éveiller et faire plaisir.







Mes compétences :

Conseil

Création

Design

Humour

Interfaces

Marketing

Merchandising

Tablette

Vente

Community management