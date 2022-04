Catherine KATZY

1/ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

LOGICIELS :

Pack Office Microsoft

FICHORGA (gestion immobilière)

CIEL compta, EBP paye

INTERNET :

Usage quotidien – Création d'un blog pour une association

LANGUE ETRANGERE :

Anglais lu

RELATIONNEL :

Accueil physique et téléphonique de la clientèle

ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

Rédaction et saisie de courriers

Suivi, classement et gestion des dossiers

Traitement des dossiers en contentieux, suivi des impayés



2/ ATOUTS PERSONNELS

Dynamique, organisée, adaptabilité, esprit d'équipe.

Disponibilité, bon relationnel.