Catherine KEKEC

Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine l'édition, je maitrise parfaitement tout le processus de fabrication. Particulièrement attirée par l'aspect créatif de ma profession, je souhaite aujourd'hui m'y consacrer et ainsi intégrer une nouvelle équipe.



Les nouveaux Challenges m'attirent particulièrement ainsi que de participer au développement de projets innovants et insolites.

Réactive, dynamique, curieuse et profondément passionnée par mon métier, mettre à profil mon expérience et continuer à me perfectionner au quotidien sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Management

Adobe Photoshop

Microsoft Office