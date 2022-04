CKE TRAIT D’UNION est la solution pour les pme, cabinets comptables, commissaires aux comptes, prestataires informatiques et avocats qui souhaitent utiliser ponctuellement des compétences et larges connaissances en gestion et organisation des entreprises, tant sur le plan humain, technique que financier.



TPE : Les taches administratives vous prennent trop de temps au détriment de votre activité principale.



PME : Besoin d'un renfort technique et opérationnel pour vos équipes comptables et financières.



CABINETS COMPTABLES : Vos clients sont demandeurs, malheureusement les plannings de vos collaborateurs sont complets



AVOCATS ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES : Une mission d'analyse de l'existant, la collecte d'information dans le domaine comptable ou social pour le montage de dossiers sensibles



J’aimerai échanger avec vous pour vous présenter mes diverses offres de prestations.



Dans l’attente de votre retour, je vous invite à m’appeler sur ma ligne directe au 06-73-19-76-87 ou à me contacter par mail à l’adresse suivante : cketraitdunion@orange.fr.



Bien à vous



Catherine KERGOAT



Mes compétences :

Audit

Consolidations

intérim management

budgets

Sieges

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Concerto