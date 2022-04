Catherine KORMANN

Passionnée de Graphologie depuis l'âge de 20 ans, j'ai franchi le pas: exercer ma passion en tant que profession libérale, et ce depuis 2004. Ma clientèle est variée: Directeurs d'entreprises, DRH, Cabinets de Recrutement et particuliers.



J'assure également des expertises en écriture.



Mon parcours, plutôt atypique, m'a permis de bien connaître les rouages d'une entreprise (en tant que cadre supérieur chez FT), de manager et coacher des équipes, de développer mon savoir être et de travailler sur les canaux de communication.



Mes centres d'intérets:

* les sciences humaines: psychologie, psychanalyse, caractérologie, morpho-psychologie, analyse transactionnelle, les canaux de communication.

* la pédagogie, que j'ai pu pratiquer en tant que formateur.

* le coaching où j'ai été formée.



Membre de la Société Française de Graphologie



Mes compétences :

Analyse Transactionnelle

Coaching

Communication

Conseil

Développement personnel

Graphologie

Orientation

orientation scolaire

Psychologie

Recrutement

Ressources humaines