Catherine KOUADIO

Après 11 ans dans le grand commerce je viens de faire une reconversion professionnelle. Maintenant j embrasse la carrière de conseillère relation client a distance. Faites moi confiance et osez m essayer vous serez ravis de m avoir au sein de votre équipe car je suis doté d un bon relationnel et j aime les défis.



Mes compétences :

Assurer des missions et du conseil

Apporter assistance et depannage et du (SAV)

Gerer des dossiers client

Mener des actions de fidelisation

Prospecter, detecter des projets et prendre des re

Vendre des produits et des services

Prendre des commandes et faire de la vente additio

Effectuer du recouvrement