Catherine KRAKOWSKI

Les Maitres- Mots de mon parcours

• Communication et analyse des besoins

• Implication

• Qualité de service



Mon Univers

• La gestion globale de projets

• Un rôle stratégique d’interface

• Le conseil et la relation clients en BtoB & BtoC (anglais courant et espagnol)



Mes Champs d’Actions

• Communication & Promotion

• Marketing opérationnel

• Tourisme d’affaires

• Immobilier









Mes compétences :

Communication

Promotion

Tourisme

Service

Relations clients

Qualité

Marketing

Développement