Catherine KREMER

52 ans, d'une confondante banalité facilitant une bonne adaptabilité.

Un verbe cru et un humour parfois acide.

Des convictions profondes et des valeurs humanistes (du moins je le pense , mais, sait on jamais ...)

Ce que j'apprécie ? les gens honnêtes, loyaux, sachant rire.

Ce que je deteste : les menteurs, les bluffeurs, les gens qui marcheraient sur la tête de leur mere pour se distinguer.

Mais tout ceci n'a de sens que dans le cercle de mes relations immédiates, aussi, relativisez ;-)