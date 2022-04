Catherine KRONENBERG

Je recherche un poste de travailleur social dans le département du cher (18) afin de d'accompagner tout type de publics en difficulté dans leur vie quotidienne (administratif, demande d'aides diverses...)



Mes compétences :

Connaissance de publics divers

Définir un projet professionnel

Analyse de situation et de besoins

Faire un bilan et le communiquer (hiérarchie, part

Écoute et accueil de publics