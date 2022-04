Catherine LA ROSA

Madame LA ROSA Catherine

9 Hameau du val Valtret

95670 Marly la Ville

48 Ans Permis B

Tél 0952.11.86.11

Mail : catherine.larosa@free.fr







Formation

• CAP Sténodactylo

Experiences professionnelles

• 2011-2013 SCHMOLZ-BICKENBACH

- Responsable Commerciale (Itinérante)

- Statut Cadre

- Suivi et développement du Portefeuille clients dans le respect des budgets et objectifs définis.

- Développement du chiffre d’affaires

- Gérer la concurrence et s’informer de toutes évolutions clients/concurrents.

• 2007-2011 IMS Industrie/TRD Inox

- Responsabilité et développement du chiffre d’affaire, suivi des affaires en cours-relances-Gestion du service Commercial Interne Prospection, développement et suivi de la clientèle.

- Attachée commerciale Externe (traitement des demandes de prix téléphonique ainsi que les demandes fax –orienter le client pour ses besoins-visites clients développement chiffre d’affaires-prospection et nouveaux clients).

• 2005-2007 ATR Industrie

- Chef des ventes -Commerciale Sédentaire puis Itinérante traitement des demandes de prix téléphonique ainsi que les demandes fax –orienter le client pour ses besoins-visites clients développement chiffre d’affaires-prospection et nouveaux clients).

- Chef des Ventes (suivi des affaires en cours-relances-Gestion du service Commercial Interne)

• 2001-2005 ECMU/TRANSDEXIS

- Assistante commerciale

- Adjointe du Responsable Commerciale

- Responsables Achats (Gestion du Parc-Préparations des commandes-réapprovisionnements)

- Responsable Agence (TRANSDEXIS) mise en place d’une plateforme distribution pour toutes les filiales du groupe Descourd et Cabaud-Réapprovisionnements-Gestion de la plateforme)

• 1999-2001 Ste DISTRITUBE

- Commerciale sédentaire puis Itinérante (traitement des demandes de prix téléphonique ainsi que les demandes fax –orienter le client pour ses besoins-visites clients développement chiffre d’affaires-prospection et nouveaux clients).





• 1995-1999 Ste SEDITUDE

- Secrétaire commerciale (enregistrements des commandes clients et fournisseurs

- Agent commercial (vendre et promouvoir les produits-prospections téléphoniques-développement du fichier clients)

- Commerciale Itinérante (Développement chiffre d’affaire – prospection-nouveau clients)



• 1982-1995 Ste TECHNITUBE

- Standardiste (téléphone-fax-télex)

- Dactylographe (courriers-Rapports clients et fournisseurs-Classement)

- Opératrice de saisie (commandes clients-Fournisseurs-entrées matière première-Etat des divers portefeuilles sur PC IBM)

- Responsable Transport (convocation-suivi et négociation des prix pour toutes expéditions ou enlèvement de matière)

- Responsable du Sce Exploitation (Organisation et contrôle de la production-suivi et vérifications des commandes en cours-contrôle de l’acheminement des marchandises-vérification des factures de transport-surveillance de l’état du matériel de production ainsi que de l’entretien et réparations.



Logiciel

• Maîtrise des outils informatiques de base

Loisirs et Centres d'intérêts

• jogging,

• Moto





Mes compétences :

30 ans de métallurgie