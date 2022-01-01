Catherine LABORDE

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JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN POSTE DE VISITEUSE MEDICALE SUR LA REGION ILE DE FRANCE OU PICARDIE.J 'AI 10 ANS D'EXPEREIENCE DANS LE DOMAINE DE L'OPHTALMOLOGIE .LA CONTACTOLOGIE,LA CHIRURGIE ET LE MEDICAMENTS LES COLLYRES ET LES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS.AUPARAVANT J'ETAIS RESPONSABLE QUALITE /LABORATOIRE DE CONTROLE DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE.J'AI UNE FORMATION SCIENTIFIQUE BTS DE BIOLOGIE
JE SUIS AUTONOME,DYNAMIQUE,DISCRETE,J'AI L'ESPRIT D'EQUIPE ET LE SENS DU CONTACT.
Mes compétences :
Autonomie
Autonomie – Dynamisme
Dynamisme
Esprit d'équipe
Organisation
Pas de formation renseignée
Pas de contact professionnel