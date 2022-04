Catherine LABORDE

JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN POSTE DE VISITEUSE MEDICALE SUR LA REGION ILE DE FRANCE OU PICARDIE.J 'AI 10 ANS D'EXPEREIENCE DANS LE DOMAINE DE L'OPHTALMOLOGIE .LA CONTACTOLOGIE,LA CHIRURGIE ET LE MEDICAMENTS LES COLLYRES ET LES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS.AUPARAVANT J'ETAIS RESPONSABLE QUALITE /LABORATOIRE DE CONTROLE DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE.J'AI UNE FORMATION SCIENTIFIQUE BTS DE BIOLOGIE

JE SUIS AUTONOME,DYNAMIQUE,DISCRETE,J'AI L'ESPRIT D'EQUIPE ET LE SENS DU CONTACT.



Mes compétences :

Autonomie

Autonomie – Dynamisme

Dynamisme

Esprit d'équipe

Organisation