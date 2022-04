Catherine LABROUSSE

Diplômée d'un DEA d’Analyse économique des institutions, licenciée en Droit Public et titulaire d’un Magistère de Journalisme et Communication des organisations à l’Université Paul Cézanne (Aix-en-Provence), j'ai été attachée parlementaire de plusieurs députés et ai travaillé aux côtés d'élus locaux, en manageant des équipes et des projets.



Forte de ces expériences je crée Consult&Nous en juin 2010 et me forme au coaching individuel et collectif, à la communication non violente.



Aujourd'hui, j'accompagne et je conseille des cadres dirigeants et des élus locaux dans leur communication au sens large (centrage, posture, communication verbale et non verbale..) et j'adore ce que je fais!



Mes compétences :

Coaching de cadres

Coaching de dirigeants

Coaching d'équipe

Formation d'élus

Formation professionnelle

Conseil en organisation

Ingénierie de formation

Conseil en communication