Catherine LACHIAILE-MADRELLE

Chargée de communication spécialisée dans les relations publiques et l'événementiel, j'ai exercé pendant plus de 10 ans à Bordeaux et sur le territoire aquitain dans la promotion des métiers, de l'art et de la culture. En charge de la production média au conseil général en communication interne, j'ai parallèlement assuré la promotion de nombreux artistes comme Yves Manciet, Philippe Herault et a été en charge de la communication du Festival Art Chartrons. Passionnées par les cultures et les identités du grand Sud Ouest, j'ai une connaissance et une passion pour les savoirs faires et les arts de l'excellence.





Mes compétences :

Relations publiques

Relations Presse

Social media manager

Relations clients/partenaires

Photographie

Evénementiel/