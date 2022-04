Catherine LAFFONT

Historienne de l’Art de formation et de vocation, j’ai orienté par la suite ma vie professionnelle vers des branches d’activité offrant des débouchés plus larges que ceux auxquels ce cursus me préparait sans renier pour autant mes affinités profondes.



J’ai donc délibérément privilégié des domaines où l’esthétique était la pierre angulaire de mes activités, à savoir La décoration puis le secteur des parfums et des cosmétiques.



Constante dans mes goûts, j’ai entretenu assidument, au fil des ans, mes compétences dans le domaine de l’Art en général et ma sensibilité esthétique par des lectures extensives, la fréquentation ciblée des musées et des expositions, le suivi de conférences, des voyages culturels, etc. …



Aujourd’hui, jeune retraitée depuis le 1/07/2010, dynamique, très disponible, et parfaitement informée des courants et des tendances dans les domaines culturels et artistiques, je souhaite désormais conjuguer :



- sens des responsabilités et l’aptitude à la

communication que j’ai acquis à l’issue d’un

parcours professionnel cohérent

- avec mon mon goût inné et toujours entretenu pour

l’Art et le Secteur Culturel.



Je suis donc ouverte à toute proposition de collaboration, de préférence à temps plein dans ces 2 domaines. Après avoir pris connaissance du C.V.ci joint, pourquoi ne pas nous rencontrer pour en discuter ?



Mes compétences :

Histoire de l'art