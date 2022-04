Catherine LAFITTE

"Mind and body", ces deux vocables représentent bien mon parcours.

Après une carrière dans la danse, que je continue à enseigner, j'ai entrepris des études en psychologie que j'ai poursuivies jusqu'à l'obtention d'un doctorat.

Dans ce domaine également, j'allie la pratique en cabinet privé et l'enseignement en université, à La Sorbonne et à Dauphine sur les thèmes : "Décisions sous influence", "Des relations humaines à l'intelligence émotionnelle".

Co-auteur avec Gérard Coulon de " De l'intelligence économique à l'intelligence émotionnelle en entreprise. Une nouvelle méthode d'aide à la décision." Editions Maxima (mai 2016).



Mes compétences :

Enseignement universitaire

Enseignement artistique

Gestion du stress

Psychologie