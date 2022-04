Catherine LAFLECHE

Traductrice italien/français, j'ai à mon actif de nombreuses années d'expérience en cabinet de traduction, au sein de sociétés d'édition (print et web) et en freelance.

Très exigeante et rigoureuse, je propose des services professionnels. Ces dernières années m'ont amenée à traduire essentiellement des sites touristiques et de e-commerce, des documents techniques, des articles de blogs sur l'art, l'impression et la communication ou dans des revues spécialisées dans le matériel agricole et la cuisine.

Formée au maniement et à la correction de la langue française et de la langue italienne, j'assure des tâches de relecture dans les deux langues.



Je mets également mes qualités rédactionnelles au service de sites professionnels, en rédigeant des articles sur des sujets concernant l'Italie ou les relations franco-italiennes.



Ma connaissance biculturelle de la France et de l'Italie me permet d'être une interlocutrice pour toute société française désireuse de s'implanter en Italie ou de mieux communiquer avec ses partenaires italiens.

De la même façon, je peux apporter un vrai support à toute société italienne désirant s'implanter en France.



Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon profil sur mon site professionnel : http://sites.google.com/site/ita2fra

ou sur le site international de traducteurs ProZ : http://www.proz.com/profile/1403716



Mes compétences :

Relecture / corrections

Traduction technique

Traduction