Catherine LAHAYE

30 ans d’expérience commerciale en B to B m'ont permis d'acquérir une bonne maîtrise du suivi de projets et de la gestion de la relation client à long terme. Je me caractérise par une approche commerciale résolument orientée "satisfaction clients" qui tient compte des enjeux techniques et économiques liés aux projets sur lesquels je travaille.

Au sein d une société novatrice, je manage les projets de "modernisation" du métier de la vente de la pièce d'occasion devenue pièce de réemploi auprès des professionnels de l'automobile.

Passage d'une vente déstructurée à une vente organisée avec des standards de qualités et process, Je suis un acteur moteur dans la construction d'une offre de pièces de réemploi mutualisés. .



MES ATOUTS :



Force de proposition, prise d'initiative, dynamisme



Sens de la rigueur, process, méthodologie



Aisance relationnelle, ouverture d'esprit, sens de l'écoute



Commerce marketing et audit qualité



Mes compétences :

Management

Marketing

Gestion de projets

Vente

Communication

Industrie