Catherine LAMAURY

20 ans d'expérience en communication commerciale et digitale dans le domaine du mobilier, de la VAD et du e-commerce.



Mes compétences :

• Gestion de projets Print et Web, mise en oeuvre de la stratégie et management des ressources

• Conception rédaction en marketing direct et supports grands comptes

• Forte culture client orientée business

• Rapidité d'analyse, réflexe d'anticipation, rigueur et réactivité.



Mes atouts :

• De formation artistique, je suis créative et force de proposition

• Bonne connaissance de la chaîne graphique et des logiciels PAO



Je vous invite à découvrir mon book sur

www.catherinelamaury.magix.net/Book.pdf



Charte graphique

Gestion de projets

Publishing

Documentation

Communication

Web

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator