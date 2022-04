Catherine LAMBERT

Ma véritable valeur ajoutée dans les entreprises est reconnue pour détecter les talents, accompagner et conseiller les managers, désamorcer les éventuelles tensions, optimiser les postes et les ressources humaines, tout en permettant à chaque individu de s'épanouir au mieux dans sa vie professionnelle.

Mes qualités relationnelles, mes capacités d'analyse et d'observation, mais aussi ma connaissance du milieu industriel ont été déterminantes pour réussir dans les différents postes qui m'ont été confiés.

Gestion Prévisonnelle des Emplois et des Compétences, Communication interne, relations avec les partenaires sociaux, gestion de projets, mais aussi accompagnement du changement représentent mes domaines de compétences.