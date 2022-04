Catherine LAMBOUST

Au fait, c'est quoi une assistante ?



Au-delà des tâches communes dédiées à l'assistante et/ou secrétaire, son rôle prépondérant est incontestable :



Dans les grandes et moyennes entreprises elle est le relais entre sa hiérarchie et ses différents interlocuteurs.



Directement auprès de vous, cadre dirigeant, elle est l'interface qui fait passer des messages, transmet l'information, règle en amont les détails du quotidien qui ont trait à l'organisation...



Pour que cette collaboration fonctionne bien il faut avant tout une confiance réciproque qui va se tisser au fil du temps. Cette confiance va vous permettre de déléguer et de vous concentrer sur votre mission première de décideur.



L'assistante/secrétaire anticipera sur l'organisation, collectera les informations entrantes et sortantes, désamorcera des situations inconfortables, éconduira les importuns pour faciliter votre travail, donc le développement de l'entreprise.



Cette bonne collaboration ne sera déclenchée qu'à votre initiative, et stimulera la qualité et la mise en oeuvre des compétences de votre assistante/secrétaire.



Tout comme la collaboration avec vos clients, fournisseurs, prestataires, la collaboration entre patron et son assistante/secrétaire nécessite que chacun d'eux soit proactif dans la construction et l'évolution d'un partenariat pérenne.



Au bout du compte, un partenariat gagnant/gagnant.



Mes compétences :

Microsoft Office

EBP

Assistanat de direction

Formation

Reporting

Photoshop (création de visuels)

Community manager

Sage 50 & Ciel

Organisation

Audit administratif