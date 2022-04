Catherine LAPALUS

Mon parcours professionnel me permet d avoir une vision globale de l entreprise au service de la rentabilité.

En effet, mes postes de gestion, comptable, acheteur, responsable de production me permettent d’allier des qualités de gestionnaire et de manageur rigoureux .

Confiance, détermination, considération et courage, sont mes valeurs personnelles confirmées au travers de mon savoir être. A l’écoute des besoins humains, je demeure au service de l’entreprise et des hommes qui la composent, appréciant le travail en équipe pour un objectif unique, je me plais à y apporter mon goût du contact, ma cohérence, mes capacités d’analyses.



Mes compétences :

Sens relationel

Organisation du travail

Management d'équipe

BTP

PME

PMI

Production

Industrie