Catherine LAPLANCHE-RÉGUER

Une expérience de Directrice Opérationnelle de plus de 30 ans dans le secteur du service , dans des environnements en pleine mutation dont les maîtres mots sont : Culture du résultat - Amélioration continue de la performance - Développement des compétences

ce qui m'a permis d'acquérir une vraie compréhension de l'entreprise et de ses besoins ainsi qu'une expertise dans l'accompagnement de la conduite du changement et dans l'amélioration de la performance managériale .



Mes compétences :

Leadership

Développement

Communication

Call center

Conduite du changement

Stratégie d'entreprise

Management

Conseil en organisation

Gestion de projet

Analyse

du Management

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

Community management

Communication institutionnelle

Communication corporate

Animation de réunions