Catherine LAPORTE

Après avoir été pendant 5 ans l'ambassadrice des lunettes Lafont aux USA je suis maintenant agent commercial France pour des marques de lunettes solaires et optiques Americaines Paul Frank et Moscot, et d'autres marques de montures branchées,ou tout à fait dans le coup comme aujourd'hui Emmanuelle Khanh

ou Kilsgaard.

specialiste de l'offre alternative sur un créneau haut de gamme et mode, je suis intéréssée par tout poste de responsabilité commerciale, dans l'optique ou dans la nouvelle économie verte.

je suis ravie de retrouver grace à Viadeo mes copains de promo de sup de co toulouse 85/86 perdu de vue....