Catherine LARGAUD

Secrétaire commerciale depuis 25 ans, je suis très organisée dans mon travail et sais définir les priorités.



Prendre des initiatives, suivre mes dossiers, mes clients, permet de m'épanouir dans ma vie professionnelle.



Mon point fort : très sociable et diplômate, je sais entretenir de parfaites relations clients/fournisseurs.



Mes compétences :

Diplomate

Organisée

Sociable

Fidélisation client

Accueil physique et téléphonique

Internet