Catherine LATOUCHE

Forte de l'expérience acquise dans plusieurs entreprises, je propose aux entreprises et aux cabinets de conseils mes compétences en gestion des Ressources humaines et en droit social, dans le cadre soit d'un CDI, soit de missions de quelques semaines à plusieurs mois dans les domaines suivants : audit social, audit de la paie, réorganisation de service RH/paie, GPEC, aide à la mise en oeuvre de réorganisations internes (analyse des postes et des compétences, PSE, accompagnement du personnel au changement...), harmonisation de régimes sociaux, mise en place d'institutions représentatives du personnel...



J'ai une bonne connaissance de l'entreprise et de son mode de fonctionnement, plus particulièrement de la PME, dans les secteurs de la prestation de services et de l'industrie.



Mes compétences :

Droit

Droit social

Qualité

Ressources humaines