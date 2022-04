Catherine LATTUCA

Je suis à la recherche d’un capitaine d’aventure humaine en mesure de définir un profil de collaborateur moins stéréotypé mais Ô combien plus audacieux pour rejoindre son entreprise, qui fasse appel à mes compétences professionnelles et mes qualités personnelles.



Mes compétences :

Réactivité

Rigueur

Fiabilité

Organisation du travail

Sens de l'initiative

Force de propositions

Aptitude à gérer les urgences et les imprévus

Sens de l’analyse et structuration des données