Catherine Launay audace-et-changement, situé à Nantes (44), membre du pôle respiraction



je réponds par des accompagnements personnalisés



- coaching et accompagnement individuel et d'équipe,

- co-développement professionnel (échanges et analyse de pratiques),

- formation,

- bilan de compétences,

- accompagnement opérationnel,



....à vos problématiques :



- accompagnement au changement : prise de poste, transmission d'entreprise, organisation,transition professionnelle

- vision d'entreprise, management, cohésion d'équipe,

- communication, efficacité personnelle,

- entretien professionnel,

- accompagnement au recrutement,