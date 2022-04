Engagée depuis plus de 20 ans dans le secteur du conseil et de la vente auprès des professionnels et des particuliers.

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une solide expérience dans ce domaine.

Passionnée par le commerce et doté d’un très bon relationnel, aimant le chalenge, gérer et développer les objectifs sont les points fort de ma réussite.