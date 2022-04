Catherine LE CHEVALLIER PIAT

Diététicienne Nutritionniste, Consultante et Formatrice

Voilà maintenant 18 ans que je suis installée en libéral, et heureuse des étapes franchies au fils des années.

J'ai démarré par des consultations individuelles tout en développant une activité de conseil et de formation dans les domaines de l'alimentation et de la santé, de la nutrition et de de la diététique.

J'aime transmettre, faire savoir et communiquer mon expérience, mon savoir-faire et mon savoir-être ; c'est pour cela que j'enseigne également à l'IUT de Montpellier, (option diététique), à l'école d'infirmiers et aide-soignants.



Mes prestations s'articulent autour de ces axes :



1/ CONSEIL EN RESTAURATION COLLECTIVE :

- Assistance à la mise en œuvre d’un projet : restructuration d’une cuisine et mise en place du plan de maîtrise sanitaire (HACCP), création d’un service de portage de repas à domicile,

- Assistance à la mise en place de recommandations dans le domaine de la prévention santé : plan de lutte contre la dénutrition, contre l’obésité, contre les maladies cardio-vasculaires etc.

- Assistance à la mise aux nouvelles normes (en matière de nutrition GEMRCN, en matière d’hygiène, PMS)

- Etudes de satisfaction des usagers

- Suivi de l’application des procédures mises en place et ré-ajustement au cas par cas.



2/ FORMATION

-Diététique et nutrition

-Diététique thérapeutique

-Le « temps du repas » et le plaisir de la table

-Techniques culinaires adaptées

-Hygiène et sécurité alimentaire

-La restauration collective et le respect de la législation en vigueur.



3/ AUDITS ET ETUDES (en nutrition et/ou en hygiène alimentaire)



Mes compétences :

Audit

Conseil

Cuisine

Diététique

Formation

FORMATION HACCP

HACCP

Hygiène

Nutrition

Plan de maîtrise sanitaire

restauration

Restauration collective