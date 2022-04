Catherine LE COURRIARD

Accompagnante parentale – en groupe ou en individuel

Je suis maman de deux enfants, et j’ai été membre fondatrice et présidente de Bouts de ficelle, la première association de soutien à la parentalité entre parents en Charente Maritime.

Je suis accompagnante parentale, membre du réseau de soutien à la Parentalité Positive et Créative créé par Catherine Dumonteil Kremer. Cette forme de parentalité consciente, joyeuse et aimante, prend en compte la psychologie positive, la communication non violente, la théorie de l’attachement et les dernières avancées en neurosciences.