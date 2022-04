Catherine LE GUERN

RECRUTEMENT



Prise en charge complète de recrutement (Etude de poste, détermination des critères clés, mise en place d'outils d'évaluation, réalisation d'entretiens à tous niveaux de postes.



Ou intervention limitée en appui au service recrutement interne





EVALUATION



Mise en situation - Tests (personnalité et potentiel)- Entretiens







EXPERIENCE



Depuis plus de 20ans , a exercé auprès de grands comptes, de cabinets de Conseil et de PME des activités autour des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Entretiens

Entretiens d'embauche

Recrutement