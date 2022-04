Catherine LE QUELLEC-LECOSSOIS

10 années, en agences de publicité, en tant que Chef de projet ; 3 ans, en entreprise, en charge de la communication ; puis 15 ans en imprimeries, au poste de Technico-commercial, m'ont permis d'acquérir de solides compétences, notamment en matière de techniques commerciales, de prospection et de vente, et de m'aguerrir aux exigences des métiers de la communicatoin.

Totalement autonome en ce qui concerne la relation commerciale, je suis prête, aujourd'hui, à relever de nouveaux challenges, et mettre à votre service, mes compétences et mon excellent relationnel.

Dynamique, curieuse et pugnace, je posséde un réel sens du service et du contact, et suis à l'écoute du marché sur des postes de commerciale ou de technico-commerciale, en tant qu'indépendante.



Mes compétences :

Arts graphiques

Vente

Communication

Commerciale

Service

Rigueur

Marketing

Conseil

Chaîne graphique

Fabrication/Suivi