Catherine LE ROY

Co-fondatrice de l'association Inforoots sur Marseille; j'ai exercé dans cette structure différents emplois se rapportant aux technologies nouvelles (mais toujours liées à la marque à la pomme - Apple).

De simple animatrice pour l'usage de l'informatique et d'internet (foyer de jeunes travailleurs, accueil à la permanence des adhérents), en passant par la roots-mobile (à partir d'une camionnette équipée, atelier-création par des ados de petits sites en direct de leur quartier);

De simple démonstratrice (contribution à la première Fête de l'Internet sur la placette en partenariat avec France Telecom, puis suivront une dizaine d'autres) à la participation de nombreux événements Marseillais;

Du b.a.-ba du matériel informatique (Mac Classic, LC III au G5 et autres MacBooks…) et des périphériques aux résolutions de problèmes systèmes, réseaux, logiciels et compatibilité;

Je me suis spécialisée dans la formation sur Mac (N° d'agrément obtenu pour le compte de l'association). Pratique de l'utilisation d'un ordinateur pour en tirer toutes les possibilités voulues.



Mes compétences :

Accueillante

Mac

Patiente

Persévérante