Catherine LE TOULLEC - LE BOURVELLEC

Forte d'une expérience de 10 ans sur mon secteurs géographique, je travaille pour le laboratoire MUNDIPHARMA depuis 6 ans. Bénéficiant d'une double expérience sur la ville et l'hôpital, l'antalgie est mon domaine d'expertise.

Vainqueur TOPA Challenge des best performers Européens : 2012

1er secteur france pallier 3 : 2010-2011-2012



Depuis plus de 2 ans, l'asthme est mon nouveau challenge....



Forte d'un diplôme d'infirmiere D.E, je peux faire le lien entre les besoins patients et les impératifs médicaux....

Accompagnement de leaders sur les congrès nationaux et internationaux .

Mise en place de RP soir et week end .

Actuellement en fonction sur mon poste, j'étudierai toute nouvelle proposition d'évolution sur mon secteur d'activité.





Mes compétences :

Soins infirmiers