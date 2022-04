Catherine LE VEN

Secrétaire médicale puis aide soignante depuis 2005,

Je suis depuis mars 2012, Réflexologue certifiée en Réflexologie Traditionnelle Evolutive

Membre de la Fédération Française des Réflexologues,

Mon désir est d’être au plus prés des personnes et de leur permettre, grâce à cette technique naturelle, de retrouver : équilibre, harmonie et bien être dans leur vie de tous les jours….

En étant prestataire de services pour les comités d'Entreprises sur BORDEAUX ou LANGON, en proposant des séances à domicile pour les établissement de santé, les instituts de beauté,







Mes compétences :

Adaptabilité

Capacité d'observation

Autonomie professionnelle

Capacité de transmission à une équipe

Capacité d'écoute et d'empathie