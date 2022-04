Avec un cursus et des expériences situés au carrefour de l’administratif, de l’accueil et du social, je souhaite complètement m’engager dans un poste de secrétariat.

Dans les différents postes, j'ai également pu développer ma rigueur et mon esprit collectif et ainsi confirmer mon goût prononcé pour le travail en équipe.



Mes compétences :

budgets

Consolidations