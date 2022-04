Catherine LEBLOND

Actuellement Responsable commerciale Normandie et Chargée de Relations Publiques au CNPP, Expert en prévention et en maîtrise des risques.

Basée au Pôle Européen de sécurité CNPP-Vernon. Nous avons pour vocation de développer, diffuser et évaluer les connaissances et savoir-faire en sécurité des personnes, du patrimoine matériel et immatériel et de l'environnement, dans toutes les activités et tous les milieux.



http://www.cnpp.com/



Mes missions :

- Responsable commerciale : rencontrer les prospects/clients de la région, qu'ils soient industriels, ERP, sociétés privées ou publiques afin de leur présenter l'ensemble de nos activités : Formation, audit et conseil, Editions, Assistance à maîtrise d'ouvrage, Certification, ... dans le domaine de l'incendie, la malveillance, la santé de l'homme au travail, l'environnement, la gestion des risques, la sécurité générale.

- Chargée de Relations Publiques : organiser les visites de notre plateau technique, unique en Europe : 3 laboratoires d'essais (Laboratoire du Feu, Laboratoire Electronique de Sécurité et Laboratoire Protection mécanique),des installations pédagogiques et de recherche spécialisées (notamment des infrastructures permettant la réalisation d'exercices d'extinction grandeur réelle, une zone d'explosion, plusieurs halls d'essais, ...)



Mes compétences :

APSAD

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Audit

Audit et Conseil

Certification

Cnpp

Conseil

Environnement

Formation

Gestion des Risques

Maîtrise d'ouvrage

MALVEILLANCE

PCA

POI

PPI

Santé

Santé au travail

Sécurité

Sécurité incendie